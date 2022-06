Perché non indignarsi per certo sport

di Sergio Genovese

Se i lettori ricordano, qualche anno fa nel Molise si costituì un gruppo definito degli indignati capeggiati da un ex politico che strepitava contro i vitalizi che nel frattempo lui stesso incassava e sta continuando ad incassare. Lo sport che rimane un fenomeno dal voluminoso contenuto per la nostra vita sociale, meriterebbe la costituzione di un gruppo di indignati magari più credibile di quello che nacque dalle nostre parti. La prima grande, inconcepibile iattura che ha colpito lo sport nazionale anche se nessuno stranamente ne parla, é la ingerenza della politica che ha tolto l’autonomia gestionale riconosciuta dalle organizzazioni mondiali al CONI con Sport e Salute che mantiene la cassa e la organizzazione anche in periferia di alcune attività che stridono e configgono con quelle portate avanti dallo stesso CONI. Una confusione deplorevole che il Presidente Malagò aveva dichiarato di voler combattere mettendo a disposizione le sue dimissioni che non sono mai intervenute dopo la nomina di rilievo ricevuta per le olimpiadi di Milano Cortina. Nel calcio le cose non vanno meglio nonostante l’impegno del nostro amico Gabriele Gravina. Fronde interne mantengono il livello della tensione alta, in Via Allegri serpeggiano sempre moti carbonari per consumare vendette e rivincite per ciò che si ritiene di aver ingiustamente ricevuto. Personaggi di livello e non, sembrano non voler abdicare mai. C’è sempre una occasione di ritorno per tutte valga la nomina a Presidente della Lega Dilettanti di Giancarlo Abete dirigente accreditato che dopo aver ricoperto incarichi prestigiosi è tornato in Federazione nella conduzione della Lega Dilettanti un comparto che ha sempre fatto parlare di se per le sue innumerevoli problematiche spesso finite anche nei tribunali per questioni che non possono essere tollerate da chi continuamente sente affermare che certi ruoli sono solo l’effetto di passioni coerenti con i valori dello sport. C’è anche l’ex Presidente Tavecchio ritornato in auge che in tanti raccontano voglioso di ritrovare il trono che gli era stato tolto. Nelle periferie ,comprese le nostre , le cose non vanno meglio. Da una parte ci sono le attività che si continuano a svolgere anche se il numero dei tesserati nonostante certe forzate dichiarazioni, risulta diminuito soprattutto per la idiosincrasia che hanno i ragazzi di mantenere nel lungo tempo un impegno preso e per la deprecabile ingerenza dei genitori diventati nel tempo allenatori aggiunti. Il lettore dovrebbe scoprire i retroscena che si animano all’interno di una elezione di un Presidente. Tutti i vincenti che si presentano con la faccia di angeli dalla faccia pulita mettono in moto quelle dinamiche impure che un giorno erano appannaggio solo dell’agone politico. Io sono testimone anche di assemblee truccate e di una forte ingerenza della politica per decidere anche chi deve ricoprire ruoli in federazioni di primogenitura. Per questo motivo spesso al comando non vanno i migliori ma quelli che si sanno adattare al sottobosco perché a quel punto le passioni tanto reclamizzate si nascondono dietro piccoli o grandi interessi. Evviva lo sport!