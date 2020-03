Perché l’isolamento acustico e termico è molto importante per le case in legno

In una casa che si rispetti, il comfort abitativo non deve assolutamente mancare. Le abitazioni, per essere giudicate di qualità, devono quindi avere due caratteristiche importanti: l’isolamento termico e quello acustico.

L’isolamento, sia acustico che termico, è nel complesso un aspetto molto importante per le case prefabbricate in legno, perché rappresenta uno dei vantaggi per i quali conviene optare per questo tipo di edifici (maggiori dettagli qui).

Infatti, se possono vantare efficaci proprietà isolanti, vuol dire che sono case costruite bene, e che sfruttano appieno le potenzialità naturali del legno.

Di conseguenza, le case in legno migliori sono prive di ponti termici e acustici.

Cosa sono i ponti termici

Cosa sono i ponti termici? Si tratta di quei fenomeni di discontinuità termica all’interno di una casa o di un altro edificio, che provocano dispersione di calore, ma anche condensa, muffa, e macchie nere.

Per quanto riguarda la dispersione termica, ciò rappresenta un problema sia di inverno che in estate. A causa delle dispersioni, durante l’inverno il calore interno della casa tende a fuoriuscire, ed il freddo esterno tende ad entrare. D’estate si verifica l’opposto: l’eventuale fresco interno tende a fuoriuscire, ed il calore esterno ad entrare.

Come evitare i ponti termici? Una soluzione possibile è rappresentata dallo scegliere le case prefabbricate in legno di qualità. Anche perché il legno è il materiale isolante per eccellenza.

Nelle case in legno costruite al meglio, non ci sono discontinuità termiche. Ciò si spiega anche dal fatto che le condotte delle canne fumarie sono coibentate, e in genere collocate all’interno dello stabile. Lo stesso vale per gli impianti idraulici.

Inoltre, nelle case prefabbricate in legno di maggiore qualità non ci sono discontinuità costruttive.

Va anche detto che a volte i ponti termici si generano a causa di errori di costruzione, a prescindere dai materiali utilizzati per realizzare un edificio. Dunque, è meglio che a costruire le case in legno siano sempre persone competenti e qualificate.

Cosa sono i ponti acustici

Un ponte acustico può essere definito come il collegamento tra due punti di un edificio, che genera rumore.

Per cui ad esempio, il rumore proveniente da una stanza, dal piano superiore, oppure da fuori, lo si può sentire bene anche in un altro punto dell’edificio, se in tale punto c’è la presenza di un ponte acustico.

Il rumore può diffondersi in due modi: per via aerea, oppure per via impattiva.

Il rumore per via aerea viene trasmesso tramite pareti, solai, o le stanze accanto.

Il rumore per via impattiva è dato da calpestii e spostamenti di oggetti, udibili anche nei piani inferiori o superiori.

Una casa prefabbricata in legno contrasta efficacemente il rumore aereo, perché il legno lo assorbe naturalmente.

Le pareti appartenenti ad una casa prefabbricata in legno risultano fonoassorbenti, quindi fanno da barriera contro la propagazione di onde sonore provenienti dall’esterno.

In più, c’è da sottolineare che nelle case in legno di maggiore qualità, la formazione dei ponti acustici viene evitata anche perché i solai hanno una buona capacità smorzante. Inoltre, gli impianti vengono isolati avvolgendoli in appositi materiali che ne ammortizzano le eventuali vibrazioni. Quindi, in tali abitazioni si evitano il più possibile anche i rumori per via impattiva. A quanto già esternato, va anche aggiunto che le case in legno di qualità vengono costruite con ottimi materiali, con le migliori tecniche, e con il lavoro di personale competente e qualificato: tutto ciò contribuisce nel suo insieme ad evitare anche qualsiasi ponte acustico.