Perché i terremoti fanno così tanti danni? I nostri centri storici sempre più vulnerabili (IL VIDEO)

Gianluca Valensise, dirigente dell’Ingv, ne ha parlato con gli studenti del Majorana-Fascitelli. La sua testimonianza di quanto accaduto a San Giuliano

ISERNIA. “Perché i terremoti fanno tanti danni e i centri storici sono così vulnerabili?, questo l’interessante argomento del convegno tenutosi questa mattina presso il liceo scientifico “Majorana-Fascitelli”. A chiudere la settimana che la scuola superiore ha dedicato allo studio dei terremoti Gianluca Valensise, dal 1997 dirigente di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dopo il minuto di raccoglimento per le piccole vittime di San Giuliano di Puglia, evento tragico di cui oggi ricorre l’anniversario, l’esperto ha relazionato sui fattori che in un territorio così a rischio, come quello italiano, porta a fare dei terremoti un elemento di distruzione dei centri abitati. Il caso più emblematico in tal senso è il recente sisma che ha fatto di Amatrice un cumulo di macerie. Quali sono le cause e come porvi rimedio? Queste le domande a cui Valensise ha tentato di dare risposta. Nelle sue parole anche la testimonianza di quanto accaduto 17 anni fa a San Giuliano di Puglia, quando il ricercatore era lì e ha potuto vedere con i suoi occhi quanto accadeva in quei minuti drammatici. A seguito del crollo della scuola Valensise ha assunto una posizione che, a suo giudizio, più di qualcuno ha ritenuto scomoda, denunciando tutto quanto non era stato fatto in Italia in termini di prevenzione e di realizzazione di edifici antisismici. Un convegno, insomma, ricco di spunto, così come spiegato dal dirigente scolastico Carmelina Di Nezza.

L’intervista a Gianluca Valensise e Carmelina Di Nezza