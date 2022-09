Perché i casinò online sono così popolari?

Iconici nello stile, fortemente probabilistici nell’impostazione, adrenalinici nell’esecuzione: parliamo dei casinò online. Simboli e colori si rincorrono ininterrottamente in uno dei passatempi che coinvolge il numero più alto di appassionati in tutto il mondo. Quello dei casinò online rappresenta un importante segmento di traino del settore gaming e vanta un volume d’affari che solo in Italia ha toccato quota 1,8 miliardi di euro: questa industria relativamente giovane è dunque destinata a prosperare. Evoluzione digitale di un classico del gambling, il casinò online oggi offre un’esperienza ludica variegata, fortemente immersiva e condivisa: grazie alla connettività e allo streaming, infatti, sono cresciute in modo esponenziale le piattaforme di ultima generazione in grado non solo di proporre una selezione di giochi molto apprezzati in tutto il mondo, ma anche una formula partecipativa che permette ai gamer di avere accesso a gare e tornei che coinvolgono un pubblico internazionale. Il risultato è una formula di intrattenimento classica nella concezione, ma allo stesso tempo estremamente innovativa. Il Re indiscusso della nuova vita digitale dei casinò resta il poker, con milioni di utenti che si cimentano ogni giorno in patite di Omaha, o Texas Hold’em, ma in generale c’è grande apprezzamento anche per roulette, slot e balck jack. Cos’è che rende i casinò online così popolari? Lo scopriamo insieme, ma prima andiamo all’origine dell’approdo sulle piattaforme digitali.

Il digitale e la svolta pop

Quella dei siti online per giocare a poker è stata una crescita significativa ed estremamente rapida e ha stabilito un vero e proprio record tra le industrie emergenti del XX secolo. Ciò che ha reso possibile questa evoluzione è stato l’incontro tra questa pratica ludica e la Rete: il grande potenziale di Internet, infatti, ha rimescolato le carte in gioco, offrendo ai casinò terrestri la possibilità di dare nuovo smalto alla propria attività. E’ qui che la storia dei casinò cambia per sempre: quella che era considerata una pratica elitaria e onerosa, destinata a pochi facoltosi utenti, è diventata un’occasione di svago accessibile a un’ampia fascia di popolazione, una vera e propria svolta pop che ha spostato i tavoli da gioco sul piano digitale. Una buona connessione a internet e un device elettronico sono tutto ciò che serve.

Accessibilità

Dunque tra gli aspetti che hanno dato impulso alla crescita dell’industria dei casinò online c’è la facilità di accesso: ciò che prima della diffusione capillare di internet richiedeva uno spostamento fisico e probabilmente un dresscode elegante, oggi fa capolino dallo schermo di qualsiasi tablet o smartphone disponibile. Questa nuova dinamica ha abbattuto definitivamente qualsiasi tipo di barriera all’ingresso e ha aperto la dimensione del casinò a un’utenza molto più ampia e variegata. La diretta conseguenza dell’avvento della connettività, poi, ha inciso anche su quella che possiamo definire una nuova socialità digitale: se con il diffondersi delle prime console domestiche anche i giochi da casinò ebbero una nuova ribalta, si trattava comunque di un passatempo che coinvolgeva solo il giocatore individuale o chi partecipava a una serata in compagnia. Attraverso le piattaforme online, invece, gli utenti possono sfidare altri giocatori presenti sul proprio territorio o addirittura sparsi in tutto il mondo.

Grande varietà di giochi disponibili

La conseguenza diretta della grande accessibilità dei casinò online è la possibilità di scegliere tra una gamma di giochi estremamente variegata: proprio in virtù della disponibilità di numerosissime piattaforme, infatti, l’offerta di gioco è molto più ampia e ciascun utente può consultare diversi siti prima di individuare la soluzione che più si adatta ai suoi gusti e alle sue esigenze.

Disponibilità di bonus e promozioni

Se gli utenti amano giocare sui siti di casinò online è anche per via della possibilità di contare su numerose offerte e promozioni: per chi gestisce le diverse piattaforme è molto importante essere competitivi e questo si traduce non solo in standard qualitativi sempre più elevati, release sempre più innovative e grafica accattivante, ma soprattutto nella disponibilità di bonus interessanti. I principali siti di casinò online, infatti, offrono bonus di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti e premiano gli utenti di lungo corso con offerte VIP o con un accesso privilegiato a novità e tornei.

Assistenza clienti dedicata

La possibilità di contare su un’assistenza clienti dedicata e sempre disponibile è un altro degli elementi che gli utenti apprezzano molto e che fa dei casinò online un passatempo molto popolare: tutte le piattaforme, infatti, dispongono di canali di contatto accessibili in fasce orarie molto ampie, anche 24 ore su 24. Per chiedere informazioni o per rappresentare eventuali problemi, inoltre, gli iscritti possono avvalersi di diversi strumenti tra cui chat dal vivo, telefono, e e-mail.

Metodi di pagamento sicuri

Altro capitolo cruciale è la sicurezza: i gamer si affidano con serenità ai siti di casinò online perché questi ultimi mettono a disposizione diverse formule di pagamento sicuro: accanto alle tradizionali carte di credito e di debito, infatti, gli utenti possono sfruttare metodi innovativi come l’eWallet e le criptovalute come i bitcoin, soluzioni che basano la loro efficacia sull’inviolabilità della blockchain. A fronte dell’offerta di formule di pagamento solide e certificate è dunque cresciuto l’indice di gradimento dei casinò online da parte degli utenti. Accessibilità, varietà dell’offerta, formule convenienti e sicurezza dei pagamenti sono dunque gli elementi chiave che hanno sancito il successo dei casinò online, una svolta che per questo settore è arrivata in concomitanza con la diffusione capillare della Rete. Lontano da un contesto fisico estremamente elitario, la nuova veste digitale del casinò ha attirato un numero crescente di utenti che ne hanno apprezzato la versatilità e la grande facilità di accesso.