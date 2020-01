Percepisce il reddito di cittadinanza indebitamente, denunciato termolese

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Termoli hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed indebito percepimento di beneficio, un uomo di Termoli, A.R., di circa 40 anni, che ha ricevuto per mesi il reddito di cittadinanza mentre era sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali per i precedenti penali a suo carico. L’indagine è scaturita nell’ambito degli ordinari controlli eseguiti dagli agenti del Commissariato di Termoli presso la locale Agenzia dell’ I.N.P.S., da cui è emerso che l’uomo aveva omesso di comunicare all’ente previdenziale la percezione del bonus. L’uomo è stato dunque denunciato dagli agenti per aver violato le norme, avendo percepito indebitamente, da aprile a dicembre del 2019, una somma complessiva di quattro mila euro, nonostante nel periodo di interesse fosse ospite di una comunità terapeutica a spese della Regione Molise. L’I.N.P.S., oltre ad interrompere l’ulteriore erogazione del sussidio, provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall’uomo.