Percentuali, preferenze ed “anatra zoppa”: ecco chi entra in consiglio

REDAZIONE TERMOLI

E’ il momento dei conteggi e dei numeri a Termoli. Dopo lo scrutinio al fotofinish che ha decretato il ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Francesco Roberti, e quello del centrosinistra, Angelo Sbrocca, a Termoli si inizia a delineare la formazione del nuovo consiglio comunale. Tra chi entra e chi esce, percentuali e consensi in termini di preferenze a farla da padrone è stato il 51% raggiunto dalle liste della coalizione a sostegno di Roberti. Un dato, questo, che potrebbe segnare una sorta di spartiacque nella composizione del consiglio comunale. Sì perché sulla possibilità che si venga a determinare il caso dell’anatra zoppa qualora il sindaco eletto il 9 giugno dovesse essere Angelo Sbrocca non c’è l’assoluta certezza. Per lo stesso Sbrocca, infatti, i giochi sono ancora tutti aperti. «Non c’è una certezza assoluta considerando che stiamo parlando di una maggioranza molto risicata del 51% a fronte del più 60% che si aspettava il centrodestra», ha affermato il candidato del Pd. Di qui, quindi, i primi movimenti degli eletti sullo “scacchiere” di un consiglio comunale che, alla luce dei fatti e secondo una doppia visione di pensiero che ancora non si va delineando, potrebbe avere una doppia composizione.

CON LA VITTORIA DI ROBERTI

Con la vittoria di Francesco Roberti al ballottaggio i consiglieri in maggioranza potrebbero essere 15. A quel punto entrerebbe Roberti come primo cittadino seguito da quattro consiglieri della Lega (Michele Marone, Annibale Ciarniello, Rita Colaci e Bruno Fraraccio). Tre, invece, i consiglieri che spetterebbero ai Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro (Vincenzo Ferrazzano, il più votato in assoluto con 555 preferenze, Vincenzo Aufiero e Costanzo Pinti). Tre anche i consiglieri per Forza Italia (Giuseppe Mottola, Enrico Miele e Francesco Rinaldi). Due, invece, i consiglieri per Fratelli d’Italia, la lista di Giorgia Meloni che ha ottenuto il 6,7%. In consiglio entrerebbero Silvana Ciciola e Antonio Di Brino. Due anche per la lista Diritti e Libertà (Michele Barile e Vincenzo Sabella). Un solo consigliere, invece, per la lista Siamo Termoli nel Futuro – Roberti sindaco con Nico Balice. Con questa composizione in minoranza entrerebbero 3 consiglieri del Partito Democratico (Angelo Sbrocca, Oscar Scurti e Manuela Vigilante) e un solo rappresentante della civica VotaXTe Andrea Casolino. Resterebbe invariata, invece, in entrambi i casi la composizione sia per il MoVimento 5Stelle che per la Rete della Sinistra. I pentastellati avrebbero in consiglio comunale quattro consiglieri il candidato sindaco Nick Di Michele e i consiglieri Daniela De Caro, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra mentre la Rete per la Sinistra la sola Marcella Stumpo.

CON LA VITTORIA DI SBROCCA

Con l’elezione a primo cittadino di Angelo Sbrocca, invece, potrebbe verificarsi il caso dell’anatra zoppa. Un seggio verrebbe meno alla lista di Diritti e Libertà: fuori dal consiglio sarebbe Vincenzo Sabella per favorire l’ingresso di Francesco Roberti come candidato sindaco mentre per il centrosinistra entrerebbe Maria Chimisso di Unione per il Molise per Termoli.

Secondo altre interpretazioni, invece, con la vittoria di Angelo Sbrocca si potrebbero avere 13 consiglieri di maggioranza e 11 in minoranza: oltre a perdere un seggio Diritti e Libertà (Sabella sarebbe fuori) perderebbe un seggio anche Forza Italia con il mancato ingresso di Francesco Rinaldi che andrebbe al Partito Democratico e a Michele Ventresca ed entrerebbe anche Gianni di Tella di VotaXTe. Resterebbe invece invariata la composizione dei consiglieri comunali di MoVimento 5Stelle e Rete della Sinistra.