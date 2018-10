“Per un’Europa costituzionale”, concluso il convegno a Isernia (VIDEO)

ISERNIA

Ripartire dall’Europa dei principi, quella di oggi, basata esclusivamente su logiche finanziarie non è la vera Europa ed è destinata al fallimento. Questo, in sintesi, il messaggio che è emerso dal dibattito dal titolo “Per un’Europa costituzionale”, tenutosi presso la sala gialla della Provincia di Isernia. Un incontro organizzato da Ernesto Giannini, dell’associazione “Alternativa Costituzionale” e da Gaspare Di Lisa, presidente dell’associazione ex consiglieri regionali. La strada da intraprendere, secondo i relatori, è quella che porta a un’Unione Europa fondata su una carta costituzionale. Gli ospiti, inoltre, hanno ribadito l’attualità dei princìpi di Ventotene.