Per un busto al prof Nicola Antonio Pedicino

Botanico di San Giuliano del Sannio

Con questo titolo il periodico molisano il “Sannio” andava in stampa il 30 agosto 1883, a circa un mese dalla morte dell’illustre botanico sangiulianese, avvenuta in Napoli il 3 agosto a soli 44 anni. Nell’inserto di pag. 2 veniva riportata la circolare del costituito comitato civico, datata 8 agosto 1883, dal titolo: per un busto in marmo da erigersi al compianto professor NA Pedicino soldato della scienza e della libertà e esempio ed eccitamento alla nostra gioventù studiosa, da porsi nell’atrio dell’Istituto Mario Pagano. Tra i Componenti del comitato figuravano i nomi dell’alta borghesia campobassana il cav. Bucci Francesco il cav. Vincenzo Grimaldi, il Barone Lorenzo de Luca, il cav. Francesco Marinelli, il comm. Luigi Mascilli e il cav. Ippolito Pinto. Collettori delle offerte furono il cav. Raffaele Cancellario presidente della congrega di Carità di Campobasso, il sig. Francesco de Blasio, il sindaco protempore di Casalciprano Orazio Montalbò e, per il comune di san Giuliano del Sannio, il sindaco Arcangelo Albino con i relativi oblatori. Del busto in marmo non si ha più memoria del luogo dove sia stato collocato. Resta un unico ricordo, il monumento funebre tuttora presente ai margini del quadrilatero degli uomini illustri del cimitero napoletano di Poggioreale eretto il 15 marzo 1885. Anche questo fu promosso da un comitato accademico composto dal professore Vincenzo Tenore in qualità di presidente, dal marchese Raffaele Valiante e dal botanico lucano Camillo Giordano. L’inaugurazione fu suggellata da una toccante commemorazione pronunciata dal più giovane e fraterno allievo, Camillo Giordano, al venerato e amatissimo maestro che si concluse con queste parole profetiche: “ed ora non addio, maestro sventurato troppo sventurato! ma a rivederti sovente. Alla tomba, che su di te innalza la pietà d’una sorella e dei tuoi più affettuosi Amici, mi tratta il desio siccome a casa tua un di; ti recherò il loro cuore ed il mio, avrò sempre il più bel fiore per te, per questi marmi il bacio più santo! Niun altro tributo ti posso rendere ormai, come di tanto passato null’altro che questa tomba avvanza a colui, cui pur troppo era serbato di dover comporre le tue palpebre al sonno eterno, e veder chiudere sulle tue reliquie la terra e l’infinito mistero! “Chi non lascia eredità di affetti poca gioia ha nell’urna dichiarerebbe Ugo Foscolo! A distanza di più di un secolo, per l’incuria dell’amministrazione partenopea, anche il manufatto rischia di scomparire per il notevole stato di degrado in cui versa con il rischio che i poveri resti mortali, esposti da anni alle intemperie, siano depositati in un ossario comune. Parole senza tempo quelle dell’allievo Giordano cosi come immutato dovrebbe essere il dovere civico per l’Amministrazione Regionale di far rientrare, tra i finanziamenti per le attività storico culturali, anche il restauro del monumento di un cosi illustre italiano che spese la sua giovinezza per gli ideali risorgimentali di unità nazionale. Un modo per iniziare a fare i conti con la storia e, nello stesso tempo, inviare un segnale forte all’Amministrazione Partenopea affinché ponga fine al destino che da anni affligge il “quadrato degli uomini Illustri “nel cimitero monumentale di Poggioreale. Per rafforzare questa convinzione farebbe bene a tutti, cittadini e amministratori italiani, passare una volta nella propria vita davanti al sepolcro partenopeo di Benedetto Croce, accomunato nello stesso destino del nostro NA Pedicino, per riascoltare il suo vitale insegnamento “La vera cultura è catartica perché non è fuori del mondo reale che è lotta di passioni e interessi, ma è rinnovantesi innalzamento sulle passioni per rischiararle mercé la luce della verità che incessantemente le umanizza”.

Giuseppe Tiberio