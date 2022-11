Per tutti era il “furbetto del cartellino”. Ora l’assoluzione con formula piena

Cronistoria breve di un processo durato 5 anni dal quale è emerso un verdetto di non colpevolezza, decisive le indagini di parte condotte dall’avvocato difensore Giuseppe Fazio (nella foto in basso)

Li hanno chiamati furbetti del cartellino, assenteisti incalliti, dipendenti infedeli e molte inchieste giudiziarie sono state avviate nei loro confronti. E’ accaduto anche in Molise e la faccenda riguarda una complessa attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Campobasso nei confronti di numerosi dipendenti pubblici. Più precisamente della Regione, o meglio del Consiglio regionale.

Le indagini si conclusero a cavallo del 2016 e del 2017 e finirono per scoprire casi di presunta infedeltà lavorativa che fecero gridare allo scandalo: decine di persone finirono nel registro degli indagati e da altrettante posizioni scaturirono gravi ipotesi di reato.

Oggi vogliamo parlarvi di uno solo di questi casi e più precisamente di un uomo che fu indagato per truffa aggravata perché commessa ai danni di un ente pubblico (la Regione Molise).

Un dipendente del Consiglio regionale che, a giudizio degli inquirenti, aveva in maniera fraudolenta utilizzato il badge (documento o cartellino di entrata ed uscita) durante le ore lavorative.

Ad indagini concluse, oltre a finire nel fascicolo del magistrato inquirente, fu anche destinatario di un provvedimento amministrativo di “sospensione dal servizio” (poi impugnato con reintegro in servizio).

La faccenda si faceva via via più complicata, arrivò il decreto di rinvio a giudizio e arrivò anche il processo davanti ai giudici del Tribunale Ordinario di Campobasso. Che si è concluso proprio in questi giorni e dal quale è scaturita una clamorosa sentenza di assoluzione.

Un verdetto che è frutto anche della ricostruzione fatta dall’avvocato Giuseppe Fazio che nel frattempo aveva assunto la difesa dell’imputato. In pratica a quest’ultimo veniva contestato il fatto che si allontanava dal suo posto di lavoro (consiglio regionale via IV Novembre) senza timbrare il cartellino, ma dove andasse non lo si è verificato. Infatti la difesa ha dimostrato che l’imputato non aveva necessità di “badggiare” poiché si recava negli uffici di via Genova, sede della Giunta regionale, e sempre per scopi lavorativi.

Non potendo accertare il contrario, i giudici hanno accolto la tesi difensiva e assolto con formula piena l’imputato. Il resto è tutta un’altra storia.

(L.S.)