Per strada il “Kit della casa perfetta”, peccato siano rifiuti abbandonati

Ancora inciviltà a Termoli: a Rio Vivo si può trovare di tutto

REDAZIONE TERMOLI

E’ inutile parlare di plastic free o riempirsi la bocca di parole come “differenziata” e “green” se poi esistono ancora incivili che abbandonano rifiuti per strada. E’ inutile voler inculcare la cultura del riuso e del riciclo se poi ci si ferma a scaricare nel primo posto a portata di mano. Con queste persone è tutto inutile. E purtroppo Termoli di questa gente ne è piena. Basta fare un giro per vedere rifiuti di tutte le specie abbandonati al ciglio della strada o in luoghi poco più nascosti al passaggio. Eppure esistono alternative, esistono centri appositi e servizi idonei per il ritiro di ingombranti. Probabilmente chi ha scaricato due frigoriferi e un materasso in via Rio Vivo aveva fretta pensando che la via più semplice fosse l’abbandono coatto. Ed ecco lo spettacolo servito poco dopo l’Ultravolo, al ciglio della strada. Fin quando ci sarà questa inciviltà nulla potrà cambiare per davvero.