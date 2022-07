Per Simone è “Un sogno che si realizza”

E’ un giorno importante per Simone, giovane Campobassano, che con grande tenacia realizza il suo sogno: fare della sua passione un lavoro. Dopo anni trascorsi tra i motori, anche i più suggestivi come quelli delle *Ferrari*, la sua determinazione, il sacrificio, la passione e la dedizione sono stati gli “ingredienti” che hanno portato il giovane 29enne ad inaugurare con grande orgoglio la sua piccola impresa. In bocca al lupo, “ad maiora semper!”

“Brindiamo oggi insieme a te ,al tuo presente e al tuo futuro.In bocca al lupo.Ti vogliamo bene. La tua famiglia”.