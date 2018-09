Per punizione ti mando in Molise, polemiche sulla nuova fiction in onda su Fox

Ci risiamo. Ancora una volta il Molise finisce sulle cronache nazionali. E non di certo per la bellezza dei suoi paesaggi o per la bontà della sua gente. Ma la regione diviene ancora una volta l’emblema di un posto in cui forse è meglio non mettere mai piede. Almeno è quanto sostiene l’associazione “Forche Caudine”, storico sodalizio di molisani, per lo più frosolonesi e altomolisani, che vivono a Roma. Questa volta a mettere in cattiva luce la regione sarebbe stata la fiction, in onda in questi giorni sul canale Fox, dal titolo “Romolo + Giuly”, che vede un cast d’eccezione e la colonna sonora de “Lo Stato Sociale”. Il Molise rappresentato come una terra dove espiare una punizione e apparso quale buio totale ha fatto tanto discutere. A montare la polemica, come detto, l’associazione “Forche Caudine” che ha ricevuto molte segnalazioni di protesta dai propri associati.