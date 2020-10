“Per paura del Covid non porto mio figlio a fare una visita al Cardarelli”, l’appello di una mamma

Come noto l’emergenza Covid sta creando problemi negli ospedali per quel che concerne altre patologie. Situazione acuita in Molise dove non esiste un ospedale Covid dedicato. Ospitiamo oggi la testimonianza di una mamma che avrebbe la necessità di far effettuare ina visita al proprio figlio.

“È possibile che una madre deve decidere per paura di non portare i propri figli neonati nell’unica TIN di riferimento più vicina a fare una visita di controllo all’ospedale Cardarelli di Campobasso perché è un ospedale Covid?

Si poteva fare in un altro modo? Si poteva dedicare un altro ospedale all’emergenza Covid 19? C’era un’altra possibilità?

È normale sentirsi così in difficoltà nel 2020? Una madre deve privare di visite importanti i propri figli?”