Per non dimenticare: Giornata della Memoria 2023

Il gesto del sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente di apporre una targa commemorativa sul palazzo Nonno, che ospitò uno dei campi di internamento presenti nel Molise durante la seconda guerra mondiale, è un gesto particolarmente significativo perché restituisce alla comunità vinchiaturese una pagina della sua storia. La memoria ha bisogno di essere irrorata, perché rischia di finire in un recondito recesso della mente, per poi sparire del tutto, sopraffatta dal flusso di informazioni o ricordi che paiono più urgenti, o, semplicemente, più freschi. La storia del campo di Vinchiatutro – che devo alla cortesia del sig. Guido Giordano e della sig. Di Santo, oltre che alle mie ricerche – merita di essere raccontata per la sua peculiarità.

Caterina Martino, nata in una buona famiglia nel 1905, si era diplomata maestra ma non insegnava, aveva avuto diversi pretendenti ma non si era sposata, e quando il fratello Nicola aprì lo studio medico, trovò il modo di riempire le sue giornate, occupandosi di tutto. Accoglieva i pazienti del fratello, li medicava, distribuiva farmaci. Snella e di media statura, Caterina – detta Rina – aveva un temperamento forte, ed era risoluta. Ma la vera svolta vita arrivò con l’ordine di funzionamento del campo di Vinchiaturo.

Dopo l’emanazione delle leggi razziali nel 1938, i siti individuati per la sistemazione dei lager nei primi mesi di guerra furono scelti in località decentrate, meno politicizzate, e per lo più vicine a scali ferroviari. Nei paesi del Molise già prima di quella data erano cominciate ad affluire facce nuove, persone che, a torto o a ragione, erano considerate contrarie all’ideologia mussoliniana e perciò confinate. Particolarmente malvisti perché sospettati di spionaggio erano gli stranieri residenti in Italia, rei di conoscere le lingue. Molti di essi andarono ad affollare i campi di internamento allestiti in Molise: Agnone, Bojano, Casacalenda e Isernia.

Baranello accolse diverse donne italiane e straniere di alto ceto socio-culturale, che poi furono trasferite a Casacalenda. Dal 31 maggio1940 al 16 ottobre 1943 una settantina di donne di varie nazionalità furono ospitate nei locali del Convitto Ginnasio “Caradonio Di Blasio”. Qui, la direttrice Anna Manna Barone fu sostituita per qualche tempo dall’insegnante campobassana Ezia Calogero.

A Vinchiaturo l’alloggiamento individuato come campo era ubicato presso un edificio privato a tre piani, di proprietà della famiglia Nonno, situato – ironia della sorte – in via della Libertà.

Provvisto di finestre con inferriate e impianto elettrico, era però privo di servizi igienici idonei. Al pianoterra vennero allestiti il refettorio e la cucina, che era a gestione esterna. Gli arredi di ogni camera erano ridotti all’essenziale. Gli ispettori del Ministero dell’Interno lo comunque ritennero idoneo ad accogliere 50 internate, anche se gli emissari della Croce Rossa internazionale che visitarono il campo il 21 giugno del 1943, ammisero che esso poteva ospitarne non più di 35. L’8 giugno 1940 giunsero da Roma le prescrizioni che perfezionavano il funzionamento del campo. A destinazione esclusivamente femminile, sarebbe stato diretto dal podestà di Vinchiaturo coadiuvato da una direttrice, la signora A.I. Ma ad esercitare effettivamente la funzione fu la figlia di costei, R.M., Caterina Martino detta Rina. E’ a questo punto che entra in scena un personaggio femminile che rappresenta un netto scarto rispetto all’immagine e ai ruoli tradizionali della donna.

Infatti, se non le riuscì difficile continuare ad essere severa e autoritaria, come d’altronde il suo ruolo esigeva, sorprende la naturalezza con cui si calò nella parte di chi sta dalla parte degli oppressori. I documenti reperiti parlano di «detenzione del campo reso ancora più rigoroso dal temperamento della direttrice, energica, ma non tiranna,“ferrea tedesca” e che lei «non ammette deroghe o eccezioni alle regole imposte». «Le internate sono tenute al rispetto degli orari, e, in caso di ritardo, viene loro proibito dalla direttrice di consumare i pasti». Caterina era intransigente, ma non inflessibile, se è vero che la direttrice, molto rigida verso le detenute ebree, sottoposte a stretta sorveglianza, era più morbida con le italiane [chiamate “Fiumane”, n.d.r.], che ricevevano qualche privilegio. Una delle “privilegiate” era la pianista Tamara, che probabilmente doveva alla sua abilità musicale un occhio di riguardo. Ad aggiungere un ulteriore tocco a questo profilo femminile così singolare, c’è la testimonianza che «le internate non se ne stavano tutto il giorno oziose, ma che anzi facevano lavori a maglia, all’uncinetto, qualcuna dipingeva, qualche altra ricamava». Ciò conferma una personalità di grande intransigenza, ma non priva di umanità, attenta a salvaguardare la dignità delle recluse, assecondando le loro inclinazioni artistiche, contrariamente a quanto accadeva negli altri lager, dove ad essere annientata era proprio la dignità degli internati. Che fosse così, è testimoniato da un acquerello firmato dalla pittrice estone Wuda Paab, che lo aveva dipinto nel campo di internamento di Vinchiaturo, e lo aveva donato alla direttrice del campo per la sua umanità.

Viene da chiedersi quali pensieri avranno agitato la mente della signorina, all’idea del nuovo, prestigioso incarico, che le dava potere , ma la metteva sotto agli occhi di tutto il paese. Meno male che il fratello Nicola, che era stato nominato medico delle internate, l’avrebbe sostenuta con la sua presenza. La sua giornata, adesso, era scandita da tante incombenze. Doveva far rispettare i tre appelli giornalieri delle internate, molte delle quali, al solo scopo di giustificarne la reclusione, erano registrate come soubrette o prostitute. Occorreva controllare i pacchi e la corrispondenza, denunciando agli organi competenti eventuali infrazioni o irregolarità. La promiscuità di donne di lingue, religioni, nazionalità diverse rendeva difficile la convivenza collettiva, e perciò bisognava ad ogni costo mostrare polso forte. I pregiudizi religiosi verso le ebree erano motivo di contrapposizioni e litigi anche violenti. Un altro problema era tenere le donne al riparo dagli approcci dei giovanotti del paese, che si appostavano nei pressi della chiesa, quando si recavano a messa. Nelle lettere pubblicate fino ad oggi le internate parlano di “inferno”, riferendosi al campo, che passava per essere particolarmente duro, per cui ognuna cercava di andare via, accampando mille ragioni, e raccomandandosi a chi poteva. Il campo di Vinchiaturo, per la sua triste nomea, faceva il paio con quello di Solofra, vicino ad Avellino. Il campo rimase attivo fino all’annuncio dell’armistizio. Il 10 settembre 1943 il Capo della Polizia emanò le disposizioni di proscioglimento delle prigioniere, che, appena riavuta la libertà, si dispersero in ogni direzione, raggiungendo, tra mille peripezie e con mezzi di fortuna, i paesi di origine. Dopo quel fatidico 8 settembre 1943 i tedeschi, per rinforzare la linea Gustav, stabilirono tre linee difensive, una delle quali, la linea Victor, passava vicino a Vinchiaturo, e qui si stabilirono, tra la preoccupazione nella popolazione. Lo stesso mese il comandante Montgomery situò il comando militare nelle case delle famiglie Iacampo e Spensieri. Ai primi di ottobre, poi, gli aerei alleati cominciarono a sganciare le bombe sull’asilo d’infanzia “Padre Ernesto D’Aquila” dove i tedeschi avevano depositato materiale bellico mettendo l’insegna della Croce Rossa sul tetto dell’edificio. Nicola Martino aveva un gran da fare a curare i feriti che continuavano ad affluire. Il 15 ottobre Vinchiaturo fu presa: il piano Montgomery era riuscito. I soldati canadesi allestirono un ospedale militare da campo nella scuola elementare, offrendo i soccorsi necessari agli abitanti. Dopo l’armistizio, la direttrice fu tra i tanti esponenti del regime a conoscere, sia pure per pochi giorni, i disagi della prigione. Dal ’50 si trovò ad affrontare un brutto male, e ne venne fuori. Nicola, eletto sindaco due volte, si attivò per ricostruire il paese semidistrutto dalla guerra. Dopo la morte di Nicola, nel ’73, l’ex direttrice cercò di occupare come meglio poteva le sue giornate. Per fortuna qualche buona amicizia c’era ancora, e lei la coltivava volentieri. Aiutò molti compaesani ad espatriare, preparando i documenti, cercando per loro contatti di lavoro all’estero, contribuendo economicamente alle spese di viaggio. Fu sollecita nel sostenere la Chiesa cattolica in Italia e all’estero, e, fino alla sua morte, sopraggiunta il 2-05-1975, contribuì generosamente sia alla ricostruzione delle chiese di Vinchiaturo danneggiate dalla guerra che alla risistemazione del camposanto. Visitare oggi dimore antiche come palazzo Nonno che hanno resistito all’ingiuria del tempo e a quella degli uomini, consente di aprire una pagina che ha tanto da raccontare del nostro passato buio, e spesso ignoto agli stessi molisani.

