«Per noi oggi la scuola non si è riaperta», la lettera dei genitori di Pantano Basso

Hanno voluto inviare una lettera all’attenzione del Comune di Termoli e della dirigente scolastica Rosanna Scrascia i genitori della scuola dell’Infanzia di Pantano Basso. “Il nuovo anno scolastico è iniziato questa mattina; un anno diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto negli anni precedenti. Timori, perplessità, angoscia hanno accomunato tutti i genitori termolesi, di ogni ordine e grado, senza distinzione. E’ indubbio però che i più piccoli sono stati messi alla prova da quel bruttissimo 03 marzo, quando un virus con cui ancora oggi facciamo i conti, ha chiuso le loro scuole, ha tolto loro la libertà di giocare, di vedere altri bambini come loro, di poter festeggiare un compleanno, insomma di essere ciò che sono: bambini.

Ma oggi vogliamo accendere le luci su una realtà che fa tremare i nostri cuori. Quando abbiamo iscritto i nostri figli alla scuola dell’infanzia lo abbiamo fatto con il cuore colmo di gioia, certi di aver scelto un plesso scolastico in piena libertà, fieri di aver dato ai nostri figli ciò che per noi era il meglio: Pantano Basso. Abbiamo assistito alla chiusura per motivi di forza maggiore (Covid) ed abbiamo atteso la riapertura.

Ma per noi oggi la scuola non si è aperta, quella sbarra gialla che portava alla nostra scuola oggi per i piccoli bambini della sezione A e B dell’infanzia di Pantano Basso non i è aperta. Loro non torneranno nelle loro aule, che conoscono bene, non torneranno alla loro normalità, perché per loro tutto è cambiato. Per motivi di sicurezza il plesso resterà chiuso ed i bimbi sono stati spostati nella struttura di Via Tremiti.

Ringraziamo il Comune di Termoli per aver adempito in tempi celeri alle richieste pervenute dalla Dirigente scolastica Rosanna Scrascia, ringraziamo i genitori che hanno cercato di rendere quelle aule nuove qualcosa di pressoché familiare, ringraziamo le maestre che hanno accolto i nostri bimbi portandoli in una sorta di pseudo normalità, ma da mamme abbiamo visto i loro visi spaesati.

Hanno visto chiuder la scuola da un giorno all’altro senza salutarsi, senza rivedere i loro amici, senza poter salutare le maestre, hanno visto chiudere quelle aule dove hanno imparato che il Mago di Oz può fare magie e si riapre una scuola diversa, con mamma che non può entrare, che le maestre hanno una cosa sul volto, che non possono correre dall’amichetto dell’altra sezione perché il virus non lo permette… hanno visto fin troppo in un solo giorno di scuola. Ricordando che i più grandi non hanno solo 5 anni.

Noi, genitori dei bambini iscritti al plesso di Pantano Basso, siamo sereni, cercheremo di viver questo nuovo e strano anno nel miglior modo possibile, ignorando scelte fatte forse in maniera veloce e poco ponderate, vivremo con il sorriso ogni giorno che ci allontana da quello che riporterà i nostri figli al plesso di Pantano.

Abbiamo apprezzato molto la promessa fatta dalla Scrascia che questa sistemazione sarà solo provvisoria, che appena i lavori saranno effettuati i nostri figli torneranno nella scuola che abbiamo scelto con tanto amore.

Confidiamo nel Comune di Termoli e nell’amministrazione che effettuerà le modifiche necessarie nel minor tempo possibile riportando i bambini in quelle aule che oggi, per loro, non sono state aperte.

Pantano Basso è la scelta di tutti noi che continuiamo a scegliere quel plesso anche oggi, certi che un domani prossimo possa realmente tornare ad essere la nostra scuola”.