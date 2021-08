Per l’arbitro molisano Giuseppe Perrotti arriva la designazione internazionale

Quando professionalità, perseveranza, talento e serietà trovano insieme la sintesi migliore. Per la sezione arbitri di Campobasso e tutta la famiglia dei fischietti molisani è un momento di festa. L’assistente arbitrale Can, Giuseppe Perrotti varca i confini nazionali: il prossimo 10 agosto coadiuverà, insieme al collega Alessandro Costanzo, l’arbitro Fabio Maresca nella gara di Conference League tra Domzale e Rosenborg.

Perrotti, 32 anni, dimostra ancora una volta di essere espressione straordinaria di capacità e passione. Un binomio che il giovane assistente arbitrale campobassano ha sempre messo in luce nella sua carriera. Prima come arbitro e poi come assistente.

La sua sezione oggi esulta. Si tratta di un punto di partenza per nuovi e prestigiosi traguardi che tutti i colleghi augurano a Giuseppe che durante questi ultimi due anni nel professionismo ha già calcato numerosi campi di serie A.

Di questa importante designazione ne gioiscono anche i tanti giovani arbitri della sezione del capoluogo che vedono in Giuseppe un punto di riferimento, un esempio e uno sprono per fare sempre meglio sui campi regionali.

La notizia è motivo di orgoglio per l’intero panorama calcistico molisano.