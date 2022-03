Per la Testamento «Draghi ha sfregiato i diritti costituzionali. Licenziamolo»

Manifestazione a Roma: «Serve un’Alternativa»

«Draghi ha sfregiato i diritti costituzionali dei cittadini, primo fra tutti quello al lavoro, condizionandolo al possesso di una certificazione e di un pass e con le norme sulle quarantene e vaccinazioni ha trasformato la scuola da luogo di inclusione per eccellenza a luogo dove si sono sviluppate, differenze, disparità e discriminazioni. Inoltre, per garantire ai suoi burattinai la rapida spendibilità delle risorse del PNRR ha indebolito il sistema di tutela del nostro patrimonio archeologico, paesaggistico e culturale semplificando e velocizzando le procedure amministrative e sul conflitto russo–ucraino si è limitato a dire di voler aumentare le spese militari fino al 2% del PIL.

Chi ha voluto Draghi lo ha presentato come il “Salvatore della Patria”, ma con la riforma Cartabia, che ha introdotto in appello e in Cassazione tempistiche molto più brevi per i processi per corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, reati ambientali, ha preferito invece salvare i ladri, i potenti, i politici che commettono reati, i colletti bianchi, garantendo loro l’impunità. Per questi motivi nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarò in piazza Santi Apostoli a Roma, assieme a migliaia di cittadini, per licenziare Draghi. A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana di Alternativa alla Camera dei Deputati.

«La volontà di restaurazione – continua la Portavoce – ha rappresentato l’humus intorno al quale si è costituito il governo dell’assembramento, che tanti danni ha causato nell’ultimo anno, mettendo seriamente a rischio la tenuta democratica del paese. Serve un’Italia più equa, più giusta, più rispettosa dei diritti dei cittadini, protagonista in Europa e con una visione autonoma delle proprie relazioni internazionali. Un’Italia diversa, un’Italia Alternativa, che certamente non sarà facile costruire. Dipenderà da noi, dai piccoli e grandi passi che faremo insieme, dalla nostra onestà e operosità, dal nostro grado di partecipazione e consapevolezza. In pratica – conclude Testamento – dalla nostra volontà di essere cittadini».