Per la campagna vaccinale si cercano medici specializzandi, pubblicato l’Avviso dell’Asrem

E’ stato pubblicato oggi, lunedì 10 maggio, sul sito dell’Azienda Sanitaria della Regione Molise, l’Avviso pubblico per una procedura d’urgenza per la costituzione di un elenco aperto per l’acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 presso l’Azienda Sanitaria della Regione Molise. Oggi è stato pubblicato l’Avviso, anche se il decreto del commissario ad acta Flori Degrassi è dello scorso 14 aprile.

“In attuazione – si legge nell’Avviso dell’Asrem – del Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei Medici in formazione specialistica, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID- 19, da declinarsi a livello regionale, è indetta una procedura d’urgenza per la costituzione di un elenco aperto che avrà una durata pari alla durata prevista per il Piano Vaccini, rivolta a MEDICI SPECIALIZZANDI al fine di garantire un’efficace gestione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV 2.

La procedura d’urgenza è aperta esclusivamente agli specializzandi che non svolgono già attività presso strutture pubbliche o private della Regione.

Il personale che risulterà idoneo sarà impiegato per l’attuazione del Piano vaccini, integrando gli organici dell’Azienda Sanitaria regionale che si occupa della somministrazione dei vaccini.”