Per il Tgcom a Campobasso c’è il mare, e il web si scatena

Il web, come noto, non perdona. E nelle grinfie della rete è finito anche Tgcom 24 per il quale a Campobasso ci sarebbe il mare. Titolista rimando a causa di un grave errore. Nel riportare la notizia di una coppia di Milano che avrebbe portato al fallimento dell’azienda per comprare una casa, il Tgcom confonde Campomarino con Campobasso. La coppia, infatti, arrestata dalla guardia di Finanza, avrebbe distratto le risorse per comprare una casa al mare, a Campomarino. Immobile poi sequestrato dalla Finanza. Questo l’episodio che ha fatto cadere in errore il titolista del Tgcom. E così il web si è scatenato, con meme imbarazzanti. Nel pezzo era, ovviamente, specificato Campomarino, in provincia di Campobasso. Ma il titolista era, evidentemente, distratto.