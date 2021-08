Per “Il Messaggero” Maria Centracchio è abruzzese, la svista del quotidiano romano

Ha urlato il suo amore per il Molise in tutte le lingue. Tutti i quotidiani nazionali il giorno dell’impresa hanno titolato con le sue parole che sono diventate un mantra: “Il Molise esiste e mena forte”. Ma per “Il Messaggero” Maria Centracchio, judoka isernina medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, è abruzzese. Così si legge sul quotidiano romano questa mattina, lunedì 9 agosto, nella pagina dedicata al medagliere Azzurro. Il distratto collega non ha fatto altro che andare a vedere la carta d’identità della Centracchio. Luogo di nascita: Castel di Sangro. Luogo in cui Maria è solo nata, essendo più vicino a Rocchetta al Volturno. Ma come sanno anche le pietre la Centracchio è molisana. E come se a Marcell Jacobs fosse stato scritto Texas, Stati Uniti, perché è nato lì, e invece è riportato giustamente Desenzano del Garda. Ma per Maria Centracchio e per il Molise non c’è stata la giusta attenzione. Tiratina d’orecchie ai colleghi del Messaggero ai quali ricordiamo che “Il Molise esiste e mena forte”.