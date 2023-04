Per il Gambero Rosso la colomba di Gerri Pasticceria di Agnone è tra le migliori d’Italia

Per la nota casa editrice è l’unica produzione molisana che guadagna un posto d’onore tra le 22 migliori del Bel Paese. Gerri Labbate onorato del riconoscimento: il nostro lievitato è sinonimo di qualità, gusto e tradizione

Ancora una volta la colomba artigianale di Gerri Pasticceria di Agnone tra le migliori selezionate da Gambero Rosso. Si classifica come unica colomba molisana tra le 22 eccellenze italiane secondo la nota casa editrice. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ai migliori lievitati dolci delle festività pasquali, e la pasticceria Gerri ha dimostrato di essere al top della sua categoria. Ingredienti ricercati, morbidezza, gusto, lavorazione, lievitazione. Sono i fattori che hanno contribuito al raggiungimento dell’ambito traguardo. Da anni la pasticceria agnonese opera nel solco di una produzione che rispetti la tradizione del territorio senza perder d’occhio l’innovazione. “Siamo davvero felici che Gambero Rosso abbia scelto la nostra deliziosa colomba – ha commentato il maestro pasticcere Gerri Labbate – Il nostro lievitato è sinonimo di qualità, gusto e tradizione. Essere riconosciuti tra le eccellenze italiane ci onora e ci stimola a stupire i clienti ancora di più attraverso combinazioni di ingredienti all’avanguardia. Già in passato il gusto autentico della nostra colomba artigianale alla mela zitella ha conquistato il palato di tanti appassionati. E siamo davvero orgogliosi di recuperare antichi sapori del nostro territorio per poi farli riscoprire al grande pubblico”. “Una colomba bella fuori, composta, ben sviluppata e con una glassa chiara di foggia artigianale. E bella dentro, una trama di un giallo solare attraversata da un’alveolatura molto pronunciata, arricchita da scorze di limone candite, morbide e ben distribuite, e pasta di arancia candita in laboratorio. Profilo aromatico molto agrumato con accenti di vaniglia (del Madagascar), gusto delicato e pulito”. Queste le parole di Gambero Rosso a commento della colomba artigianale di Gerri. Tutti i prodotti pasquali della pasticceria sono disponibili online sul sito gerripasticceria.it/negozio e nei punti vendita di Agnone, Campobasso e Isernia.