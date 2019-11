«Per il borgo antico sarà un Natale al buio»

L’affondo del centrodestra: «Non è cambiato nulla con l’amministrazione M5S se non la scarsa attenzione verso il centro storico»

CAMPOBASSO. «A cosa serve un assessore plenipotenziario se, come Ponzio Pilato, si delega al dirigente la scelta delle modalità operative sulle imminenti festività natalizie? Il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni criticando il modus operandi delle precedenti legislature. Ma con loro all’amministrazione di questa città, cosa è cambiato? Assolutamente nulla. In tanti settori (eventi estivi e natalizi, luminarie, raccolta differenziata), questa amministrazione opera in soluzione di continuità rispetto al passato. A pensarci bene, qualcosa è cambiato: la scarsa attenzione verso il borgo antico – si legge nella dura nota congiunta a firma di Alberto Tramontano, Maria Domenica D’Alessandro e Alessandro Pascale della Lega, Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino dei Popolari per l’Italia, Domenico Esposito di Forza Italia e Mario Annuario di Fratelli d’Italia – e saremo al fianco delle attività commerciali e dei cittadini, che vivranno un Natale al buio». Annuario, inoltre ha ricordato come le iniziative che i cittadini troveranno nel centro storico saranno appannaggio delle attività commerciali oltre a manifestare, insieme ai colleghi di coalizione, l’insoddisfazione per le risposte fornite dall’assessore Paola Felice sugli avvisi pubblici delle luminarie natalizie e degli eventi natalizi.

«Su queste iniziative – ha rimarcato Esposito, primo firmatario dell’interrogazione sugli eventi natalizi, insieme a Colagiovanni, Annuario e Fasolino – abbiamo ricordato all’assessore Felice che siamo arrivati, comprendendo questo fine settimana, al 24 novembre e come il budget (fonte Mibac) debba ricomprendere anche le strategie di marketing e comunicazione. Ho esortato l’assessore Felice a pensare all’istituzione di un manager culturale, che metta insieme le idee, proponendo il miglior metodo per realizzarla, gestirla, promuoverla».