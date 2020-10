“Per i turisti Molise prima regione anti-Covid. Ora puntare sul marketing”

“Per i turisti il Molise è diventata la prima regione italiana anti-Covid”. E’ quanto afferma il docente dell’Unimol di Termoli, Angelo Presenza che, prendendo rilanciando uno studio condotto e pubblicato su LinkedIn (la famosa piattaforma social che mette in contatto i professionisti e le aziende di tutto il mondo), ha analizzato cosa sia accaduto nel corso dell’ultima estate. Una estate particolare, caratterizzata dall’emergenza Covid e dal Molise Covid-free per un lungo periodo di tempo. Ed è stata proprio questa particolarità a spingere tanti turisti a scegliere la regione “che non esiste” per le proprie vacanze. “Per i turisti, Il Molise prima regione italiana anti-Covid – afferma Presenza – Questo è il risultato del ‘Covid Safety Index’, indicatore sviluppato dalla società DataAppeal che evidenzia come il Molise sia stata nell’estate appena trascorsa la destinazione dove aziende e turisti hanno percepito un senso di sicurezza e attenzione alle misure precauzionali adottate anti-Covid più elevato rispetto al resto d’Italia. Un bel successo, sicuramente. Ma è un punto d’arrivo o di partenza? Che fare adesso? É arrivato finalmente il momento di accelerare e puntare definitivamente sul marketing e il management del turismo?”.