Per due Scuole dell’Infanzia di Campobasso la riapertura slitta a lunedì 20

Ordinanza urgente del sindaco Gravina a poche ore dall’inizio dell’anno scolastico previsto per domani 15 settembre: il provvedimento riguarda le sedi di via Berliguer e di via Tiberio

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con una propria ordinanza datata oggi 14 settembre dispone che le attività didattiche, per l’anno scolastico 2021/2022, per le classi della Scuola dell’Infanzia di via Berlinguer e della Scuola dell’Infanzia di Via Tiberio, abbiano inizio a partire da lunedì 20 settembre 2021. Un differimento adottato a meno di 24 ore dall’inizio dell’anno scolastico previsto per domani 15 settembre. Queste le motivazioni:

“Al fine di permettere una accurata, soddisfacente e idonea organizzazione delle attività didattiche nei locali dell’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” e, specificatamente, nella sede della Scuola dell’Infanzia di via Berlinguer e della Scuola dell’Infanzia di Via Tiberio, è necessario spostare l’inizio delle lezioni per le classi di queste due scuole, a lunedì 20 settembre 2021; sentito il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “D’Ovidio”, Dott. Luigi Confessore il quale, unitamente all’Amministrazione comunale, ritiene opportuno posticipare l’apertura del nuovo anno scolastico allo scopo di consentire agli alunni delle due scuole dell’infanzia di lavorare in sicurezza e al contempo rassicurare le loro famiglie”.