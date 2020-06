Per Corpus Domini una maratona culturale dal Teatro del Loto

In diretta streaming su Il Quotidiano del Molise e in tv: il Molise non si ferma

“La cultura non si ferma!” è lo slogan che rimbomba tra i vicoli molisani in questo momento di ripresa che incrocia un periodo focale per tutta la regione Molise; il periodo del Corpus Domini. Quest’anno nessuna sfilata colorerà le strade di Campobasso e nessun gran concerto ci farà ballare e cantare a squarciagola ma dato che il Molise è una regione forte e unita, per far fronte a questo periodo, ha schierato un’arma potente per farsi sentire: la cultura.

“Vai Mo’ “è una maratona in streaming e diretta radiofonica importante nata da un’idea di Michele Pece che ha preso forma in poco più di un mese, abbiamo scelto una cornice incantevole per ospitarlo “il più bel piccolo teatro di Italia” : il Teatro del Loto, sito a Ferrazzano (CB). Il giorno 14 Giugno artisti appartenenti a diverse forme di espressione, performeranno sul palco, in una lunga diretta in prima serata in cui non mancheranno contributi in collegamento di ospiti di fama nazionale.

La conduzione sarà affidata alla speaker radiofonica di Radio Delta 1, Mary Jo, inoltre sarà allestita un’area social gestita da Federica Di Risio, con l’aiuto per la direzione artistica di Pippo Venditti ed Antonello Carozza. Sarà possibile seguire l’evento in diretta live, attraverso lo streaming principale sulla pagina Facebook di SOUND TV, attraverso i canali social de IL QUOTIDIANO DEL MOLISE e di Molise nel Cuore, in diretta radiofonica e televisiva. Chiunque darà il suo contributo affinché l’evento si realizzi nel migliore dei modi, lo farà in maniera del tutto gratuita e spontanea, mettendo in luce il senso di appartenenza e la voglia di risorgere più forti di prima restando uniti.