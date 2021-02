“Per chi suona la Montagna”, flashmob a Campitello e Capracotta

Anche Campitello Matese e Capracotta parteciperanno a “Per chi suona la Montagna”, flashmob nato per riportare l’attenzione verso la Montagna. Domani, venerdì 5 febbraio alle 10, nelle località sciistiche di tutta Italia suoneranno per pochi attimi le campane dei paesi e i sindaci saranno affiancati da rappresentanti delle categorie di lavoratori della montagna, maestri di sci, albergatori, gestori di rifugisti, ristoratori, negozianti, commercianti, guide alpine. Un piccolo gesto che vuole rappresentare simbolicamente l’unità del comparto sciistico nazionale. In Molise, come anticipato, aderiscono Campitello Matese e Capracotta.