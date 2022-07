“Pentria Emergenza” ha garantito assistenza durante la visita di Nancy Pelosi

Una giornata memorabile, quella di oggi 1° luglio, per uno dei Borghi più belli d’Italia, Fornelli. Ha fatto visita nel paesino con poco più di 2000 anime Nancy Pelosi, politica statunitense e speaker della Camera dei Rappresentanti USA. La Pelosi ha origini italoamericane; nasce a Baltimora da Annunziata Lombardi (nata a Fornelli nel 1909, arrivata a Ellis Island nel 1912) e Thomas D’Alessandro Jr. (origini abruzzesi). Il nonno materno, Nicola Lombardi, era originario di Fornelli e il nonno paterno, Tommaso G. D’Alessandro, era originario di Montenerodomo, piccolo centro in provincia di Chieti.

Come da prassi, sia nei giorni precedenti ma specialmente oggi, il paese si è riempito di agenti di sicurezza, Fbi, auto blindate, digos, carabinieri che hanno perlustrato e messo in sicurezza tutte le stradine ed il centro medioevale del Comune.

A far da cornice alle Forze dell’Ordine anche l’Ets P.A. Pentria Emergenza Odv: “E’ stato un onore per noi essere contattati dall’amministrazione comunale in questo giorno importante per Fornelli – ha dichiarato il Presidente dell’Odv Giuseppe Di Pilla -. Abbiamo contribuito all’assistenza sanitaria sul territorio. Essere Organizzazione di Volontariato di Pubblica Assistenza significa che l’aspetto centrale della missione è l’Assistenza rivolta verso “Qualcosa”, svolta al fianco di “Qualcuno” e sviluppata in modo “Pubblico”. I Volontari sono esseri liberi in grado di adoperare le proprie abilità, quello che per gli altri è perdita di tempo per loro è Vita”.