Principio di incendio in una abitazione in via Ancona a Termoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, a seguito di un pentolino lasciato su una piastra elettrica che ha causato un cortocircuito. Il principio di incendio ha interessato i vicini elettrodomestici. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione.