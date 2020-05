Pentecoste: come Dio abita la Chiesa

Domenica di Pentecoste

Siamo a 50 giorni da Pasqua e la Chiesa celebra la Pentecoste (in greco antico: pentecosté “hēméra”, cioè “cinquantesimo “giorno” Nella fede ebraica era chiamata lo “Shavuot”, o festa delle settimane. Successivamente divenne la solennità in cui si faceva memoria della Toràh: l’insegnamento dato a Mosè perchè il suo popolo potesse avere una via da seguire nell’attesa del Messia. Anche per noi cristiani è il giorno della primizia, ma, al posto del grano, il Cristo sommo sacerdote offre i primi discepoli riuniti nella Sua Chiesa che, attraverso l’effusione dello Spirito Santo, costituisce come sua mediatrice per operare nella storia. Interessante notare l’accostamento tra frumento e Toràh: il pane che nutre il corpo e quello che alimenta l’anima (cfr. Mt 4, 4 e Lc 4, 4). Se si considera poi l’ulteriore associazione con la Pentecoste dello Spirito, che “divinizza” la Chiesa nascente, diventa chiaro come Dio voglia fare di lei, custode e dispensatrice della Parola, il nutrimento spirituale per l’intera umanità. È l’anti Babele: se il celebre racconto biblico narra dell’esito catastrofico del tentativo umano di auto-divinizzarsi e unificarsi (cfr. Gn 11), quello della pentecoste ci narra come, la Verità portata da Cristo, permette all’uomo di riconciliarsi attorno al Suo messaggio universalmente condivisibile. Le parole del Vangelo annunciate da coloro che erano riuniti nel cenacolo, inebriati dal Vino Nuovo dello Spirito, sono comprensibili da tutti: è lo stesso Paraclito che porta la voce di Gesù nel cuore di quelli che ascoltano (cfr. At 2, 1-11). Come con l’incarnazione il Verbo “umanizza” la divinità, così nell’Ascensione Egli divinizza l’umanità estendendo la sua Gloria a tutti noi attraverso il dono della Pentecoste.

Sinergia teandrica?

Prima di proseguire è opportuno che chiarisca questo concetto. Sinergia (composto di σύν «con, insieme» e ἔργω «operare, agire»): agire insieme in perfetta armonia anche se in modo diversificato e/o complementare). Teandrico (aggettivo derivato da teandria, composto di ϑεός «Dio» e ἀνδρός «uomo»): in teologia e ciò che riguarda la natura umana e divina del Cristo. Volendo potremo estendere questo concetto, con le dovute differenze, anche a tutta l’umanità, in quanto oggetto privilegiato dell’amore di Dio, della sua grazia “divinizzante” e coerede dell’eredità di Cristo.

“Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (1Cor 6,17). Questo lo afferma Paolo nella prima lettera ai corinzi. Questa comunione va cercata per essere partecipi della missione divina dello Spirito e così stabilire una vera è propria sinergia teandrica. Lo Spirito splende in chi si lascia condurre dall’ispirazione divina, ovvero coloro che hanno aderito ed aderiscono alla più accorata esortazione di Cristo: il comandamento nuovo. Tale comandamento è Amore come sacramento del fratello ed Eucarestia come memoriale di Cristo nostra Pasqua.

Ci vengono subito in mente gli uomini e le donne dello Spirito, orgoglio della Chiesa, personaggi storici che hanno attualizzato nella loro vita il messaggio di Cristo attraverso opere memorabili, a volte considerate umanamente impossibili, sopratutto perché divinamente ispirate e sostenute.

La Pentecoste, come effetto finale della Pasqua, è il ritorno trinitario di Dio nella storia. Il Padre riconquista i figli perduti, Il Verbo ci rende partecipi della sua divinità e lo Spirito ci fa sua dimora. Una festa divina che vuole coinvolgere non solo l’uomo, ma tutta la creazione.

Vivere in questa “sinergia teandrica” è dunque un vero e proprio ritorno all’Eden: quello stato di profonda armonia e confidenza con la fonte e il fine di ogni esistenza: Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

Felice Domenica di Pentecoste.

Fra Umberto Panipucci