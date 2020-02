Pensioni, le novità della nuova riforma

La rubrica previdenziale a cura della nostra esperta Silvana Di Benedetto

In questi giorni si fa un gran parlare di RIFORMA DELLE PENSIONI (l’ennesima). Il presidente dell’INPS, Tridico, ha detto, tra le altre cose, che, presso l’Istituto Pensionistico, sono già al lavoro ben quattro Commissioni che dovranno lavorare per emanare la riforma delle Pensioni che, salvo sorprese, avrà decorrenza 1/1/2022. Lo stesso Presidente dell’Inps si è detto convinto che se ci sarà una riforma dovrà prevedere un COSTO A CARICO DEL LAVORATORE che anticipa l’accesso alla pensione. Potrebbe consistere in un ricalcolo contributivo dell’assegno (come previsto oggi per “Opzione Donna”) o in una penalizzazione percentuale per ogni anno di anticipo.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dr. Gualtieri, critica la “Quota 100”, in vigore dal 1/1/2019 al 31/12/2021, che si rivolge a meno beneficiari di quelli previsti e che comporta un sostanzioso incremento della spesa previdenziale. Il Ministro ha ribadito che il “ritorno” della Fornero è solo questione di tempo: dal 1° gennaio 2022, con la fine di Quota 100, ci sarà infatti uno “scalone altissimo” che comporterà quattro o cinque anni di ritardo, aspettando il compimento del 67° anno di età. Dal 1/1//2012 lo “Scalone” della Legge Fornero era anche di 7 anni di ritardo considerando che le donne potevano andare in pensione a 60 anni.

I Sindacati all’inizio volevano requisiti più agevoli per l’accesso alla pensione; adesso sono per una penalizzazione dell’assegno del 7,5% per coloro che vanno in pensione all’età di 62 anni, anticipando quindi di cinque anni l’uscita dal lavoro. La stessa penalizzazione del 1,5% in meno, per ogni anno di anticipo della pensione, è stata proposta dall’ex Presidente dell’INPS, Dr. Boeri.

Il FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE ha dato il via libera alla riforma delle pensioni ma ad una condizione e cioè “LA LEGGE FORNERO NON DEVE ESSERE IN DISCUSSIONE”. Il FMI ha chiesto due interventi: razionalizzazione delle aliquote agevolate IVA e la messa in archivio di “Quota 100”. Il FMI ritiene che la Fornero, nata con lo scopo della messa in sicurezza dei conti pubblici, attraverso un abbassamento del costo per le pensioni, non ha raggiunto lo stesso e che ci vorranno ancora dei decenni. Hanno detto anche che è possibile prevedere dei meccanismi alternativi di uscita flessibile dal mondo del lavoro ma in presenza di una penalizzazione tale da far gravare il costo dell’uscita anticipata direttamente sul lavoratore anziché sui conti pubblici. In parole povere: pensione più bassa per compensare i versamenti contributivi che cessano all’atto del collocamento a riposo del lavoratore. E’ possibile trovare una soluzione che vada bene per tutti? Sono convinta che si può. Basta volerlo.

Personalmente ne conosco una molto semplice che prevede una soluzione definitiva per l’annosa questione delle pensioni (mi riferisco alle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, solo perché, normativamente, è quella che conosco meglio). Semplifica le regole per tutti, ci sono le coperture, lo sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego e tante altre cose. Spiegherò tutto nel mio prossimo articolo.