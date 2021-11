Pensionamento primario di Radiologia, Felice: “Primari subito, non facenti funzione”

“Non è più tempo di navigare a vista. E’ tempo di dare risposte certe”. E’ quanto affermato dal presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice. Sotto la lente di Felice è andato a finire il pensionamento di Roberto Camperchioli, primario del reparto di Radiologia dell’ospedale termolese che allunga la lista di coloro che sono andati in pensione lasciando scoperti i ruoli di vertice dei singoli reparti.

“Da oggi il dottor Roberto Camperchioli, primario del reparto di Radiologia del San Timoteo di Termoli, è in pensione. Va ad aggiungersi a tanti altri professionisti che lo hanno preceduto e che con la loro professionalità hanno portato l’ospedale San Timoteo di Termoli ad essere negli anni passati, come la storia racconta, punto di forza e di eccellenza del servizio sanitario Molisano, nonché di riferimento anche delle regioni limitrofe (Abruzzo, Puglia).

Ospedale che per anni è stato anche punto di riferimento nella rete dell’emergenza-urgenza del Molise, garantendo il diritto alla salute e risposte significative e positive alla domanda di assistenza dei cittadini bisognosi di cure.

Chi ha avuto la fortuna di conoscere e/o essere assistito da Roberto Camperchioli, ha potuto riconoscere in lui una persona molto affabile, possessore di grandi doti umane e soprattutto di una grande e consolidata professionalità.

Il Comitato San Timoteo, con riconoscenza e stima, ringrazia il dottor Camperchioli per l’operato svolto a favore della comunità, e formula i migliori auguri di una lunga e buona vita in salute, da vivere in futuro con le sue passioni e le persone care.

Ciò però fa crescere anche l’allarme nel constatare che da domani ci sarà uno in meno tra il già poco personale sanitario rimasto a combattere in “tricea” al San Timoteo.

Diventa questa altra occasione per tornare a gridare l’inaccettabilità di avere da domani, all’opsedale San Timoteo, un dirigente facente funzioni (f.f.) al reparto di Radiologia che si aggiunge agli altri dirigenti f.f. di altri reparti, nominati in passato in sostituzione dei primari titolati andati in quiescenza: Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Ostericia, Chirurgia, Cardiologia, Pronto Soccorso, e altri ancora.

Pertanto con forza, come già più volte fatto in passato, questo Comitato torna a chiedere all’avvocato Oreste Florenzano, Direttore Generale dell’ASReM, di indire con urgenza i concorsi da primariato per tutte le Unità Operative Complesse, retti finora da dirigente f.f., che mancante lo status di primario, lo indebolisce verso i suoi collaboratori di reparto, oltre verso i superiori e i “potenti di turno” che possono sostituirlo “su due piedi”.

Inoltre, si fa rilevare che nel coprire tutti i reparti, attualmente presenti nell’ospedale San Timoteo, con i primari vincitori di concorso, si darà un futuro certo all’ospedale. Ospedale che tornerà ad essere attrattivo anche per altre figure professionali, e si potrà interrompere la non risposta ai concorsi finora indetti dall’ASReM, andati deserti nelle varie discipline.

Non è più tempo di navigare a vista! E’ tempo di risposte certe”.