Pensilina distrutta in pieno centro, pericolo per i cittadini che passeggiano

Numerose le segnalazioni giunte in redazione: in almeno due episodi i malcapitati sono finiti al pronto soccorso

Una pensilina per la fermata dell’autobus in pieno centro, distrutta da vandali incivili, che risulta essere pericolosa per l’incolumità dei cittadini. E’ la segnalazione che c’è giunta dai nostri lettori che da mesi hanno fatto presente la pericolosità della struttura.

Due vetri rotti, alla base dei quali c’è una struttura in ferro che, essendo non visibile e non segnalata a dovere, intralcia il passeggio dei cittadini. E gli episodi di incidenti sono quasi all’ordine dell’ordine: almeno due persone, una ragazzina e una persona anziana, sono finite al pronto soccorso.

Situazione che va avanti da almeno un anno: la prima segnalazione ai Vigili Urbani è stata effettuata, dopo il primo incidente, a giugno dello scorso anno e la zona è stata recintata con un nastro bianco e rosso ben visibile. Che, però, è durato pochi giorni. Una nuova segnalazione è stata effettuata le scorse settimane ma ancora nessuno provvede a mettere in sicurezza la pensilina. Che oltre ad essere un pericolo per i cittadini, risulta essere anche poco decorosa dal punto di vista urbano.

Segnaliamo la situazione all’amministrazione comunale auspicando un pronto intervento per restituire decoro e sicurezza ad una zona centrale della città.