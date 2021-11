Pensieri e sentimenti in una canzone: esce “Favole”, brano della cantautrice Federica Colombo

In questa particolare fase post-pandemia, offrire spunti di riflessione musicali diventa importante per se stessi e per chi è alla ricerca di melodie capaci di temprare le immense capacità individuali.

Secondo Federica Colombo, 18 anni di Santa Croce di Magliano e studentessa al Liceo linguistico di Casacalenda, la musica, la letteratura e l’arte sono generatrici di bellezza nel mondo. Coglierle e coltivarle è importante per guardare aldilà della realtà.

Per questo, “Favole” è il brano di Federica, pubblicato il 4 novembre 2021 su tutti gli store digitali (YouTube, Spotify, Itunes, Apple Music), che interpreta con efficacia gli stati d’animo e i sentimenti, utilizzando la figura retorica della similitudine per rendere l’idea della condizione contingente di chi vive nell’attesa.

Testo e musica sono della cantautrice Federica con arrangiamento di Roosano Menna (Quartiere Musica) e copertina realizzata da Niccolò del Gaudio.

La canzone esprime il concetto di “Fanciullino” esplicitato da Pascoli ovvero coltivare il bimbo che ognuno ha dentro di sé per continuare a guardare il mondo con occhi vivaci, curiosi, loquaci.

È l’inizio di un percorso da cantautrice dove la sua voce incontrerà i temi più importanti e delicati in una poesia vicina agli ultimi.

