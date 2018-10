Pendolari di Petacciato in autobus con l’ombrello, il video denuncia finisce a “Le Iene”

PETACCIATO

Hanno deciso di dare voce alla protesta dei pendolari della tratta Petacciato-zona industriale. Anche le Iene si sono occupate dei disagi che tutti i giorni sono costretti a vivere i lavoratori, quasi tutti dipendenti della Fiat, che lamentano la scarsa sicurezza e le condizioni pietose degli autobus che vengono utilizzati per il loro trasporto dall’Atm. E così gli stessi pendolari hanno deciso di realizzare un video, registrato nei giorni scorsi a bordo del mezzo attraverso uno smartphone durante una giornata di pioggia. Poi l’hanno mandato alla redazione del programma di Italai1, noto proprio per dare voce alle proteste dei comuni cittadini che subiscono umiliazioni e soprusi. E proprio ieri sul sito de “Le Iene” è stato un breve montaggio dei video nei quali si nota chiaramente come i pendolari siano costretti a viaggiare con l’ombrello aperto per evitare di bagnarsi pur stando all’interno del mezzo. «La sicurezza non esiste, l’autista ha dovuto chiudere la porta con dei fili», è la denuncia dei pendolari stanchi di una situazione che è diventata insostenibile.

