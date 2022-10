Pellet-truffa, oltre cento persone raggirate da un commerciante isernino

Sarebbero oltre 100 i truffati – come riportano diversi quotidiani telematici abruzzesi – che avrebbero aderito all’offerta di vendita del pellet, a prezzo allettante, da un sedicente imprenditore di Isernia. I truffati risiedono in almeno 8 Comuni del centro Abruzzo. Sul profilo Facebook, l’imprenditore isernino, avrebbe pubblicato un post con un’offerta imperdibile per attrarre il maggior numero di clienti. I truffati avrebbero versato 100 euro per ogni ordine, senza ricevere nulla in cambio. Sul caso indaga la polizia di Sulmona.