Pellegrini austriaci sulla Via Micaelica fanno tappa a Ripalimosani

Arrivano dall’Austria, per la precisione dalla Carinzia, i sei pellegrini che ieri, lunedì 3 aprile 2023, hanno raggiunto a piedi Ripalimosani. Appassionati di cammini, si sono messi in viaggio sul percorso tracciato da San Michele Arcangelo, strada che li ha condotti a Ripalimosani, in piazza, dove si trova una edicola dedicata all’Arcangelo e dove San Michele è patrono.



Dall’Austria hanno preso contatti e hanno scelto il Palazzo Marchesale per soggiornare e restare in paese qualche giorno. Qui hanno potuto assaggiare le prelibatezze del Molise e conoscere una terra che, raccontano, non conoscevano assolutamento. E che, come a tanti accade, li ha stupiti: “Il Molise è meraviglioso – hanno detto alcuni che l’italiano lo masticano un pochino – Non potevamo trovare di meglio!”.



I cammini della storia, della tradizione e della religione restano uno dei punti cardine da considerare nelle proposte turistiche del Molise, attraverso una seria programmazione capace di coinvolgere con ricchezze che solo questo territorio sa affrire in maniera così genuina.



(Antonella Iammarino)