Pellegrinaggio Corpo di S. Timoteo a Roma, oggi inizia il cammino di preparazione

Con l’inizio del periodo di Avvento la comunità diocesana apre il cammino di preparazione al Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo nelle Basiliche di San Paolo e di San Pietro a Roma in programma dal 18 al 26 gennaio 2020 in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e della domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco.

Oggi, domenica primo dicembre 2019, alle 18, il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, presiederà una celebrazione eucaristica in Cattedrale a Termoli nel corso della quale sarà accesa una lampada speciale, realizzata da Cleofino Casolino, che sarà collocata davanti alle reliquie del Santo “discepolo prediletto” dell’apostolo Paolo come simbolo che accompagnerà e illuminerà questo importante percorso di preparazione e preghiera dedicato anche alla riscoperta della Parola di Dio come punto di riferimento per la vita di ogni cristiano.

Tutta la comunità è invitata a partecipare.