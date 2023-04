Pellegrinaggio alla Madonna a Lungo, benedette le campane in memoria di padre Luigi Russo

Una Madonna a Lungo nel ricordo di padre Luigi Russo, rettore del santuario, prematuramente scomparso lo scorso anno. Una giornata particolare e ricca di emozioni quella che si è vissuta a Termoli oggi, nel giorno del martedì in Albis.

Sono state, infatti, benedette tre campane in memoria di padre Luigi Russo donate da un gruppo di benefattori. La Madonna a Lungo è, come sempre, una delle giornate più sentite a Termoli ed unite la parte liturgica con il pellegrinaggio di circa 5 chilometri partito dal centro della città per arrivare fino alla chiesa situata tra Termoli e San Giacomo.

La lunga processione, guidata dal vescovo Gianfranco De Luca, ha preso il via dalla Cattedrale nel borgo Antico per dipanarsi lungo le strade della città e richiamare come sempre un folto numero di fedeli. Diverse le celebrazioni che hanno caratterizzato l’intera giornata, tra queste la benedizione delle tre campane donate da un gruppo di benefattori.

Una tradizione molto sentita da tutta la comunità che si rinnova in occasione del primo martedì dopo Pasqua. Nono pellegrinaggio dalla Cattedrale di Termoli al Santuario di Santa Maria della Vittoria, conosciuto come Madonna a Lungo. Il gruppo di fedeli, guidato dal vescovo Gianfranco De Luca, si è incamminato alle 6 da piazza Duomo recitando il santo rosario e intonando canti in onore della Vergine Maria. Sosta al Santuario della Madonna delle Grazie, nel cuore della città, e proseguimento con arrivo al Santuario della Madonna a Lungo con la celebrazione della Santa messa per i Pellegrini.

Alle 9.30 messa per tutti i defunti e “amici del santuario”. Altre celebrazioni alle 11, alle 16.30 con la benedizione dei bambini e alle 18 a chiusura della festa. Intenzioni di preghiera per la Chiesa, Papa Francesco, il Vescovo e i sacerdoti della diocesi, per la pace nel mondo, per le famiglie, per i poveri e gli ammalati, per padre Luigi, per la Città di Termoli e i suoi amministratori, per ogni intenzione personale. In occasione della festa dedicata alla Madonna della Vittoria sono state benedette tre campane in memoria di padre Luigi Russo, rettore del santuario scomparso un anno fa, dono di un gruppo di benefattori.

Come sempre, però, la Madonna a Lungo è stata anche la giornata del divertimento e della scampagnata nei prati davanti il santuario, meta di tante famiglie con i bambini che hanno approfittato anche del clima decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi.