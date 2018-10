Pellegrinaggio a Roma per far benedire la statua dell’Immacolata Concezione

C’è grande attesa a Sant’Elia a Pianisi per il pellegrinaggio a Roma organizzato per il prossimo 5 dicembre in onore dell’Immacolata Concezione.

Il parroco della parrocchia di Sant’Elia a Pianisi, fra Giuseppe Triscioglio, la Confraternita dall’Immacolata e i devoti parteciperanno all’udienza generale di Papa Francesco, durante la quale il Pontefice benedirà la sacra effigie della Madonna Immacolata.

Dopo l’arrivo a Roma, previsto per le 6 del mattino, il corteo dei fedeli si dirigerà in processione da via della Conciliazione verso Piazza San Pietro, in attesa dell’udienza che si terrà alle ore 10,00.