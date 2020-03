Pedro si è smarrito nella giornata di ieri, sabato 29 febbraio: si è allontanato dall’abitazione di contrada San Giovanni in Golfo e si cerca per l’intera zona industriale (Colle delle Api e San Giovannello). Ovviamente i suoi proprietari sono in ansia ed hanno lanciato un appello affinché Pedro possa essere ritrovato. Chiunque lo avvisti può contattare il seguente recapito: 331.7322200.