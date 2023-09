Pedone investito in via America da uno scooter: in due trasportati al pronto soccorso di Termoli

Incidente questa mattina, martedì 5 settembre, in via America a Termoli. Un signore di 67 anni è stato investito da uno scooter. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del Molise arrivati con i volontari della Misericordia in ambulanza che hanno trasportato in ospedale il pedone e il 58enne alla guida dello scooter caduto dopo l’impatto. Per fortuna i due hanno riportato soltanto lievi ferite. Sul posto arrivata anche la Polizia Municipale.