“Pedinata” dai cinghiali fin sotto casa: devastati frutteti e vigne

CAMPOBASSO. Ha avuto diversi incontri ravvicinati del tipo “animale di grossa taglia”, ovvero cinghiali che, purtroppo, vanno fin troppo di moda in questo periodo. Lei è una nostra lettrice che abita a Campobasso in contrada Sant’Antonio dei Lazzari e ci ha racconto che, anche quest’anno, non ha potuto raccogliere i frutti del suo noceto perché mangiati avidamente dai cinghiali e, quando ha provato a farlo, si è trovata davanti un esemplare di grossa taglia che, fortunatamente, è riuscita a schivare. Ciò accade piuttosto di frequente, specialmente nel tardo pomeriggio, quando la donna fa rientro a casa e si trova la strada bloccata dalla presenza dei cinghiali di passaggio così come accade ad altri residenti che si vedono devastati orti, vigne, frutteti e giardini.

Per tutta risposta, la nostra lettrice si è rivolta ai Carabinieri Forestali di Campobasso e all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune chiedendo un intervento risolutivo per la presenza e la pericolosità dei gruppi di cinghiali nelle contrade che intersecano via San Lorenzo e ha interpellato telefonicamente anche all’Urp della Regione Molise. Il problema è diventato ormai comune a tutti gli abitanti delle periferie e delle campagne di Campobasso che temono per la propria e l’altrui incolumità e va assolutamente risolto al più presto prima che accada qualcosa di ancor più grave.