Pediatri e neonatologi “cercansi”. Nuovi concorsi Asrem

L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha indetto un nuovo Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato di cinque medici specializzati in Pediatria e Neonatologia.

Contestualmente – così come ha riferito l’Ansa Molise – è stato indetto anche un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di altrettanti medici specialisti.

Il provvedimento a firma del direttore generale, Oreste Florenzano, è ritenuto “indispensabile e urgente” considerata la carenza nell’organico Asrem e, nel contempo, perché dalla graduatoria del precedente concorso “non si è pervenuti ad alcun reclutamento di dirigenti medici”. Tanto che l’Asrem ha dovuto fare ricorso ad una convenzione esterna con l’Azienda ospedaliera ‘S. Giuseppe Moscati’ di Avellino per l’acquisto di prestazioni specialistiche nella disciplina di Neonatologia.