Pedalata Roma-Santa Maria di Leuca, Termoli tra le 10 tappe dell’edizione 2022

C’è anche Termoli tra le 10 tappe dell’edizione 2022 del progetto “La Storia in bici”. Lunedì 5 settembre alle ore 10 circa approderanno in città un centinaio di ciclisti e di appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia.

Mille chilometri, 10 tappe, 4 regioni e 100 comuni interessati dal viaggio, inserito anche nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, nella storia e nella prevenzione che dalle Catacombe di San Callisto di Roma arriverà a Santa Maria di Leuca, punta estrema dello Stivale in provincia di Lecce, dedicato quest’anno al centenario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Arrivata alla sua sesta edizione, questa iniziativa unica in Italia unisce un modo di viaggiare lento e sostenibile, la passione per lo sport all’aria aperta e la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, in un itinerario che si snoda tra aree archeologiche, templi pagani, santuari cristiani, memoriali e luoghi d’interesse circondati da bellezze paesaggistiche di inestimabile valore.

Grazie alla ormai storica collaborazione con la Polizia di Stato, i pedalatori viaggeranno in sicurezza e si faranno a loro volta portatori di un fondamentale messaggio di rispetto delle regole di convivenza e di osservanza delle norme del codice della strada. Ad assicurare la migliore riuscita del progetto l’entusiasmo degli amministratori delle comunità coinvolte nelle dieci tappe, che dal Lazio alla Puglia, attraverso l’Abruzzo e il Molise, accoglieranno i ciclisti provenienti da tutte le regioni italiane in incontro di culture e di esperienze.

Ad accogliere la carovana sarà presente l’Associazione Provinciale di Campobasso con il costante impegno nella diffusione e nella promozione di importanti messaggi a favore della prevenzione.