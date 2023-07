“Pedalando: 650 km di speranza e resistenza al Parkinson”

Campomarino Lido si prepara ad accogliere l’importante manifestazione sportiva e sociale dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson

Domani, mercoledì 26 luglio, la piazza Falcone di Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, si riempirà di entusiasmo e speranza in occasione dell’evento “Pedalando, Movimento di Resistenza al Parkinson”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Urbano PD con il patrocinio della Regione Veneto, è un progetto ambizioso che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla malattia di Parkinson e di incoraggiare i malati a prendere in mano attivamente la gestione del proprio corpo, nonostante gli ostacoli.

Un percorso lungo 650 km in sella alla speranza – La manifestazione prevede un emozionante percorso di 650 km, che avrà inizio da Sant’Urbano, nel cuore della provincia di Padova, e culminerà a San Giovanni Rotondo, nella provincia di Foggia. Si tratta di una prova impegnativa, ma piena di significato, che vuole trasmettere un messaggio di speranza e di forza per tutti coloro che convivono con il morbo di Parkinson.

Una lotta sociale e solidale – “Pedalando, Movimento di Resistenza al Parkinson” non è solo un’impresa sportiva, ma un gesto di solidarietà e consapevolezza verso una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo. Il Parkinson, infatti, colpisce milioni di persone in tutto il mondo e la sua gestione richiede un supporto costante sia per i malati che per i loro familiari.

Il sostegno delle istituzioni e delle associazioni – Questo importante progetto ha ricevuto un ampio sostegno dalle istituzioni e dalle associazioni coinvolte. La Regione Marche, Parkinson Italia, Parkinson Marche e il Coordinamento delle Associazioni Parkinson venete hanno fornito il loro patrocinio, dimostrando così l’importanza di unire le forze nella lotta contro il Parkinson. Anche l’Associazione Italiana Specialisti dell’Esercizio Fisico (AISE), il Comitato Paraolimpico Veneto, Fiab e Gruppo Movarla hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un messaggio di speranza per i parkinsoniani – “Pedalando, Movimento di Resistenza al Parkinson” vuole essere un faro di speranza per tutti coloro che vivono con questa malattia neurologica. Attraverso la pratica sportiva, si vuole dimostrare che anche affrontando una sfida così impegnativa, è possibile superare i limiti imposti dalla malattia e vivere una vita attiva e significativa.

L’evento culminerà con un meeting serale alle ore 21 presso la Sala Hotel Acquario, dove i partecipanti, i sostenitori e gli organizzatori avranno l’opportunità di condividere le proprie esperienze, testimoniando la forza e la resilienza della comunità dei parkinsoniani.

Conclusione – “Pedalando, Movimento di Resistenza al Parkinson” rappresenta un importante passo avanti nella sensibilizzazione e nella lotta contro il Parkinson. Questo evento dimostra che la solidarietà e la determinazione possono spingere le persone a superare qualsiasi sfida, anche quelle imposte da una malattia complessa come il Parkinson. Sarà una giornata intensa, ricca di emozioni e di significato, un appuntamento da non perdere per tutti coloro che desiderano sostenere questa nobile causa.