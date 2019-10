Peculato, arrestati due carabinieri

L’episodio a San Salvo. Grande eco mediatica anche in Molise

Chiariranno la loro posizione nel corso dell’interrogatorio di garanzia i due carabinieri della stazione di San Salvo, a una manciata di chilometri dal confine con il Molise che sono stati arrestati con l’accusa di peculato per non aver sequestrato 1490 euro di banconote contraffatte prelevate all’interno dell’auto di un pregiudicato fermato vicino a un centro commerciale. Il caso, seguito dalla DDA dell’Aquila, ha avuto una grossa eco mediatica anche in Molise. I due, per il tramite dei loro avvocati, si sono detti del tutto estranei alla vicenda che, in ogni caso, è ancora da chiarire in tutti i suoi aspetti.