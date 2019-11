“Pe’ la Maiella” furoreggia all’Università della Terza Età

Folla esagerata con oltre cento persone rimaste fuori dall’Auditorium ex Gil

GENNARO VENTRESCA



Che bella età, la Terza età. Bella per davvero, visto che a Campobasso, da quasi trent’anni, ventinove per l’esattezza, si ritrova al centro dell’attenzione, per merito dell’omonima Università e del tempo libero che l’ha fatta trionfare con una serie di proposte di spessore, oltre beninteso di lezioni dotte, autentici abiti sartoriali per i fruitori.

E’ di questi giorni la godibile e nostalgica serata riservata agli iscritti, a cui si sono aggiunti numerosissimi intervenuti, troppi, per la capienza della sala: esauriti i biglietti, gli organizzatori sono stati costretti a bloccare gli accessi, non senza le doverose scuse.

Il richiamo per certi versi esagerato sta a certificare l’interesse che lo spettacolo, in occasione della prolusione, “Pe’ la Maiella sotto a ‘u Monforte”, ha saputo intercettare tra i campobassani, all’auditorium dell’ex Gil, in via Milano.

Carmela Di Soccio e Mauro Carafa hanno spadroneggiato sul palco, per presentare e cucire lo spettacolo, una sorta di amarcord racchiuso nell’arco di tempo tra gli anni Cinquanta e Settanta, animato da un plotoncino di artisti e sorretto dalle immagini e dalle registrazioni audio messe a disposizione dalla sede Rai del Molise.

L’occasione è stata propizia per ricordare soprattutto un personaggio di alto coefficiente artistico, quale Maria Pia Sadomenico, che fu tra le prime voci regionali a entrare, attraverso la radio, nelle case dei molisani. Ma sarebbe riduttivo fermarsi a lei, visto che lo spettacolo ha fatto aggallare anche personaggi indistruttibili quali Tonino Armagno, Benito Faraone, Salvatore Salotto, Antonio Salvatorelli, Giovanni Trivisonno e soprattutto Venanzio Vigliardi, il loro maestro.

Dai magazzini sono state recuperate immagini sbiadite dal tempo, ma impresse nei cuori dei nostri corregionali. Hanno reso amabile la serata Pierluigi Armagno, Franco Iacobucci, Vito Battista e Tiziana De Santis sotto la veste musicale, mentre nei suoi tre monologhi, Patrizia Civerra ha confermato la sua straordinaria padronanza che la pone, senza esitazione, ai vertici del teatro dialettale locale.

Vittoria Todisco che ha curato la regia, assieme all’aiuto Francesco Armagno, e condiviso con Pierluigi Armagno e Carmela Di Soccio la stesura dei testi, non è riuscita a mascherare la commozione che l’ha spinta sino alle lacrime, nel ricordare Maria Pia Sandomenico, venuta a mancare, cinque anni fa, in pieno anonimato, lontano dalla sua terra.

Da perfetto padrone di casa, in apertura, il dottor Italo Testa ha voluto ricordare con orgoglio come l’Università, non senza difficoltà, riesce a intercettare un centinaio di iscritti ogni anno.

La chiosa è toccata a Norberto Lombardi che, con la pacatezza che gli è firma, si è intrattenuto sulla valenza del dialetto, venendo affettuosamente inghiottito da scroscianti applausi.