Pd, spunta il nome del dottor Cecere per l’Uninominale del Senato

Nella rosa dei 5 nomi, che dovrà essere mandata a Roma entro sabato, anche Cerroni, Veneziale, D’Achille e Totaro

Le candidature saranno decise nelle imminenti due Direzioni regionali che si terranno nei prossimi giorni. Quella di ieri è stata una riunione interlocutoria, dalla quale, però, qualche novità sembrerebbe essere emersa.

Il Partito Democratico si sta preparando anche in Molise a quella che sembrerebbe essere una sfida improba che potrebbe essere contendibile esclusivamente piazzando personalità di spessore. A questo sta lavorando la Direzione sotto la guida di Vittorino Facciolla. Il quale ha confermato, nel summit che si è tenuto nella serata di ieri, martedì 9 agosto, la disponibilità alla candidatura. Anche se il segretario non ha fatto mistero di non essere entusiasta della corsa al Parlamento che ha già fatto quattro anni fa e non vorrebbe esporsi ad una sicura debacle. Che potrebbe poi ritorcersi contro in vista della corsa per la presidenza della Regione.

In serata si è terrà una nuova riunione, questa volta di coalizione, alla quale prenderanno parte, oltre al Pd, anche Articolo 1, Sinistra Italiana, Verdi e Socialisti. Entro sabato la coalizione molisana dovrà inviare a Roma una rosa di 5 nomi. Nella quale potrebbero esserci alcuni noti come quello di Caterina Cerroni, Carlo Veneziale e Maria Teresa D’Achille per il Pd e Francesco Totaro per Articolo 1. La novità delle ultime ore riguarda il quinto nome. Che potrebbe essere quello del dottor Giuseppe Cecere, ex primario della Chirurgia del Cardarelli. Attivo negli ultimi mesi proprio con il Pd nel denunciare la situazione della sanità molisana e del nosocomio del capoluogo in particolare. A Cecere potrebbe andare la candidatura all’Uninominale del Senato. Prima di Ferragosto dovrebbe essere ufficializzata la rosa dei nomi che correranno al Parlamento per il centrosinistra. dim