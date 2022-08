Pd, sorpresa alla Camera: sull’uninominale potrebbe correre Federica Vinci di Volt

Vice sindaca di Isernia, 29 anni, ha contribuito a fondare il movimento europeista: sarebbe una corsa al femminile per il centrosinistra con la Cerroni al proporzionale

Una corsa tutta al femminile quella che va profilandosi alla Camera per il Partito Democratico. La notizia, certamente una sorpresa destinata a far discutere, è dell’ultimissima ora e, ovviamente, non gode ancora del crisma dell’ufficialità. Ma stando ai rumors e a fondate indiscrezioni, la candidata sul maggioritario della Camera dei Deputati per il Pd potrebbe essere Federica Vinci. E’ una delle ipotesi in campo, avvalorata dal fatto che nel documento della Direzione nazionale, la casella dell’uninominale Camera Molise è lasciata alla coalizione.

Federica Vinci, vice sindaca di Isernia, 29 anni, fa parte del movimento di Volt Italia, che ha creato insieme ad un gruppo di giovani europei, di cui è vicepresidente.

Correrebbe sull’uninominale, mentre al proporzionale, come noto, la capolista sarà Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei giovani democratici. Due giovanissime, entrambe della provincia di Isernia, dovrebbero rappresentare il Partito Democratico per la corsa a Montecitorio.

L’uninominale molisano sarebbe l’unico seggio nazionale ad andare a Volt.

La decisione è scaturita dopo che i vertici nazionali del Pd hanno rimescolato le carte molisane, indicando al proporzionale della Camera Caterina Cerroni, a scapito del segretario regionale Vittorino Facciolla che, comunque, ha fatto sapere di aver concordato la scelta con gli esponenti romani del Partito Democratico.

Chiusa la partita delle candidature per la Camera, resta aperta quella per il Senato. L’unica casella certa è quella dell’uninomale che andrà al Rettore del Mario Pagano Rossella Gianfagna. Sul proporzionale, sempre secondo il documento stilato dalla Direzione nazionale, dovrebbe andare Vittorino Facciolla (notizia riportata anche dalla stampa nazionale), ma non è certo che il segretario accetti la candidatura.

Le ufficialità su queste posizioni si avranno lunedì prossimo, 22 agosto, ultimo giorno utile per depositare le candidature in Corte d’Appello. mdi