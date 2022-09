Pd, Salvatore e Gianfagna unite contro il caro-bollette: “Abbiamo chiesto al governo di potenziare il decreto Aiuti bis”

Il provvedimento da 15 miliardi sarà varato da Palazzo Chigi nelle prossime ore. Le candidate Dem: “Occorre un uso e un consumo più consapevole dell’energia da parte di tutti”

di Antonio Di Monaco

“In qualità di candidate del Pd abbiamo chiesto al governo di potenziare le misure, purtroppo non sufficienti, contenute nel Decreto Aiuti bis da 15 miliardi che sarà varato nelle prossime ore”. Alessandra Salvatore e Rossella Gianfagna, rispettivamente in corsa per gli uninominali di Camera e Senato, parlano con una voce sola nella battaglia contro il caro bollette.

“Anche l’Unione Europea lavora per porre un tetto massimo ai profitti e – ha aggiunto l’esponente Dem – quello che dovrebbe essere un contributo di solidarietà, è nei fatti in prelievo forzoso ai colossi dell’energia. Il Pd e la coalizione di centrosinistra hanno ben chiaro dove reperire e investire risorse che ci sono, ma non per avvantaggiare chi ha di più, e parliamo di equità sociale, redistribuzione del reddito, abbattimento delle tasse sul lavoro con buste paga più corpose, aumento delle pensioni minime”.

Per la candidata al maggioritario di Palazzo Madama, Gianfagna, “serve un aiuto diretto, attraverso un bonus energia, alle aziende che consumano, ma anche rieducare al consumo e all’uso consapevole dell’energia stessa attraverso comportamenti virtuosi. Se dovessimo essere elette in Parlamento, interverremmo in maniera ancor più diretta con la forza e il senso pratico tipici delle donne, anche se – ha concluso sorridendo – non proprio tutte”.